Boer Brussel Beweging: een FryslânDOK over de besteding van landbouwsubsidies

Friese boeren kregen in de periode 2014-2020 opgeteld 815 miljoen euro Europese inkomenssteun. Een derde deel van dat bedrag was bedoeld voor een groener landbouwklimaat, maar het resultaat is er niet naar.

De stikstofuitstoot is gestegen en met de biodiversiteit, de insecten en de weidevogels gaat het slecht. Het aantal biologische boeren is 4 procent in plaats van de gewenste 25 procent. Dat moet beter, en daarom gaat de EU strenger toezien op vergroening.