Wethouder Leeuwarden over impasse in noodopvang: "We schieten ernstig tekort"

Aan de andere kant vindt Wassink wel dat er al lang een permanent asielzoekerscentrum in Leeuwarden had moeten zijn. "Dat in Leeuwarden een permanent azc nog niet geregeld is, dat had in mijn beleving best gekund."

Leeuwarden moet een permanent azc krijgen

Het COA heeft daar in 2019 al om gevraagd en daarna heeft ook de gemeenteraad laten weten open te staan voor een azc. Maar daarna is het aan het COA om een locatie te regelen, zegt Wassink. "Daar werken wij als gemeente aan mee, maar een locatie moet wel weer betaald worden. Dat duurt in mijn beleving allemaal te lang."

Er is wel van alles gedaan en het COA is bezig geweest met locaties, zegt Wassink. "Maar er is nu nog geen concrete locatie." Dat is ook een geldkwestie, denkt de wethouder. "Als het COA ergens aanklopt, gaat de prijs van een gebouw snel omhoog. Dan moet het COA om budgettaire redenen ook wel eens nee zeggen."