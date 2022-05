Wat maakt Friese priester Titus Brandsma van zalige tot heilige?

Leven

Op 23 februari 1881 werd Anno Sjoerd Brandsma geboren in Oegeklooster, bij Bolsward. Toen hij 17 jaar was, ging hij onder de naam Titus in het klooster bij de karmelieten. In 1905 werd hij gewijd tot priester. In Rome studeerde hij onder andere filosofie. Terug in Nederland werd hij in 1919 in Oss hoofdredacteur van het nieuwsblad De Stad Oss. Zijn kerkelijke en maatschappelijke inzet zorgde ervoor dat Brandsma in 1923 tot hoogleraar werd benoemd aan de universiteit van Nijmegen. In het collegejaar 1932/33 werd hij daar rector magnificus.

Oorlog

Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen, kwam de positie van Titus Brandsma in gevaar. Al enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog waarschuwde hij voor de gevaren van het naziregime. Hij had geen goed woord over voor de maatregelen tegen de Duitse joden en gaf lezingen over rassenhaat. In januari 1942 werd hij door de Duitsers gearresteerd, omdat hij zich tegen het nazisme verzette. Nadat hij in verschillende Nederlandse gevangenissen had gezeten, kwam hij terecht in het concentratiekamp Dachau. Daar overleed hij op 26 juli 1942.

Fries

Titus Brandsma heeft zich ook ingezet voor het Fries. Hij was een van de oprichters van het Roomsk Frysk Boun (1917) dat het Fries onder katholieken wilde bevorderen. In 1928 werd hij lid van de Friese Onderwijsraad die pleitte voor Fries op de lagere school. En hij was medeoprichter (en later ook bestuurder) van de Fryske Akademy.