Adri de Boer achtste bij Liet Ynternasjonaal, eerste prijs naar Corsica

Adri de Boer won het Friese Liet 2021 met het liedje 'Bliuw mar by my'. Hij nam het in de Deense stad Tønder op tegen twaalf andere acts uit onder meer Spanje, Italië, Duitsland, Denemarken, Finland en Israël.

De overwinning op het liedjesfestival ging naar de Franse Doria van het eiland Corsica. De publieksprijs was voor Emanuele Pintus van het Italiaanse Sardinië.

Liet Ynternasjonaal

It festival Liet Ynternasjonaal is in Frysk inisjatyf en waard yn 2002 foar it earst organisearre yn Ljouwert. Sûnt 2006 reizget it festival troch Europa. De trettjin ferskes dy't yn de finale tsjininoar striden, wiene troch in sjuery selektearre út mear as 30 ynstjoeringen.

Het festival Liet Ynternasjonaal is een Fries initiatief en werd in 2002 voor het eerst georganiseerd in Leeuwarden. Sinds 2006 reist het festival door Europa. De dertien liedjes die in de finale tegen elkaar streden, waren door een jury geselecteerd uit meer dan dertig inzendingen.