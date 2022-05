Nieuwe college van Leeuwarden is rond: zes wethouders

Er komen zes wethouders. Voor de PvdA Hein de Haan en Hein Kuiken, voor GroenLinks Evert Stellingwerf en Nathalie Kramers. Het CDA levert Abel Reitsma en Gemeentebelangen Gijs Jacobse.

Gemeentebelangen komt voor het eerst in het college van Leeuwarden. Jacobse maakt ook een comeback in de Leeuwarder politiek. Hij had voor de verkiezingen aangegeven na 25 jaar terug te komen als raadslid. Jacobse was wel beschikbaar als wethouder.