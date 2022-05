Nieuwe Museum Arnhem bekleed met 82.000 Friese tegels

Het is ook een kostbaar werk geworden, want ook in deze sector stijgen de prijzen snel. "Dat is natuurlijk een groot item", zegt Kok. "Maar dat geldt natuurlijk voor alle industrieën. Alle producten en zeker ook energie is daar een belangrijk onderdeel in. Maar dat geldt ook voor de mineralen en voor de onderdelen van het glazuur."

"Maar iedereen begrijpt de situatie, dus dan probeer je altijd naar oplossingen te zoeken", zegt Kok, die blij is dat ze deze klus hebben gekregen. "Absoluut is dit een visitekaartje van Tichelaar."

"Zeker omdat de architectuur bijzonder is in combinatie met de keramiek. En tegelijkertijd is er gebruik gemaakt van de oude architectuur, zoals het museum was."

Niet stilzitten

De werknemers bij Tichelaar hoeven niet bang te zijn voor een zwart gat nu deze opdracht erop zit. Ze hebben alweer diverse grote opdrachten binnengehaald, zoals het betegelen van het Huis van Delft en ook een groot mediabedrijf heeft gevraagd om de buitenkant van hun hoofdkantoor te laten bekleden.