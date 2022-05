Nij Ylostins in IJlst wordt opvang voor Oekraïense vluchtelingen

De tijdelijke noodopvang zou volgens de gemeente de nieuwbouwplannen niet in de weg staan.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de eerste vluchtelingen aankomen. In totaal is er voor maximaal 80 personen plek.

Eerste levensbehoefte

De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor de realisatie van de opvang, maar ook voor de organisatie van de eerste levensbehoefte zoals zorg, medische hulp en onderwijs.

Voorafgaand aan het besluit zijn de bewoners van Nij Ylostins betrokken. Directe omwonenden zijn intussen geïnformeerd met een brief. Brede communicatie in IJlst vindt aankomende week plaats.

Schouders eronder

"Wat mooi dat de betrokkenheid zo groot is. De gemeenschap kwam zelf met deze locatie, daar ben ik trots op", zegt burgemeester Jannewietske de Vries. "Súdwest-Fryslân kan dit dragen. Met elkaar zetten we de schouders eronder."

Eerder maakte Súdwest-Fryslân al bekend De Galamadammen in Koudum en het Amicitiahotel in Sneek in te zetten als gemeentelijke opvanglocaties. Hier worden op dit moment respectievelijk zo'n 15 en 100 vluchtelingen opgevangen.