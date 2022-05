Zoveelste ongeluk in Hantumerhoek: "We voelen ons niet meer veilig"

"We wonen hier nu 23 jaar", vertelt Franca Poutsma-Lombardi. "Dit is al de twaalfde of dertiende keer dat hier een auto in de voortuin staat. We hebben zelfs een keer een auto tegen de voorgevel van ons huis gehad. We voelen ons niet meer veilig in de tuin."

Total loss

Afgelopen woensdag was het, na een korte regenbui, weer zover. Een bestuurster in een witte bestelwagen verloor de macht over het stuur. Bij het ongeluk knalde haar auto vol tegen de geparkeerde nieuwe scootmobiel van Franca's zoon Youri (22). De scootmobiel moest 'total loss' worden afgevoerd.