Ook Talan gaat niet in op aanbod sc Heerenveen: eind aan samenwerking van 27 jaar

Talan kwam in 1995 naar Heerenveen als speler en is daarna eigenlijk altijd bij Heerenveen gebleven. Hij was jeugdtrainer, hoofd jeugdopleiding en de laatste jaren vooral actief bij het eerste elftal.

"Jeffrey heeft een enorme staat van dienst bij sc Heerenveen en we hadden hem dan ook graag voor de club behouden. Wij denken dat Jeffrey zijn kracht ligt bij het persoonlijk ontwikkelen van talent en zagen voor hem dan ook een rol weggelegd binnen de academie", zegt technisch manager Ferry de Haan.

Pander ook weg

Op donderdag gaf Ronnie Pander al aan dat hij niet inging op de aanbieding van sc Heerenveen. Pander is trainer bij de selectie onder de 21 en maakt analyses van de tegenstanders van Heerenveen.

De laatste negen jaar was hij vooral betrokken als jeugdtrainer bij Heerenveen. Daarvoor speelde de Harekiet van zijn tiende tot zijn 23e voor Heerenveen.