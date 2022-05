SC Cambuur met 'minder spanning en stress' tegen FC Groningen

Woensdag verzekerde Cambuur zich met het gelijkspel tegen Willem II van nog een jaar eredivisie. Het maakt dat de druk voor de slotwedstrijd tegen Groningen anders is.

"De druk van volgend jaar wel of geen Eredivisie is weg. Dat geeft een ander gevoel. Dat geeft denk ik minder spanning en stress, dus zou het zo moeten zijn dat we nog makkelijker kunnen voetballen", denkt Haar.

Er is echter nog meer mogelijk. Plaats acht is nog haalbaar. Die plek geeft recht op play-offs om Europees voetbal. Cambuur moet dan met minimaal drie goals winnen van FC Groningen, sc Heerenveen moet gelijkspelen tegen Go Ahead Eagles en NEC moet verliezen van Fortuna Sittard.

"Het is een flinke som", geeft Haar toe. "Het streven is er zeker, maar we hebben het niet in de hand. Waarop we controle hebben, is uit bij Groningen. Dat moeten we goed afsluiten met elkaar."

Zonder overwinning

Haar kwam eind maart naar Cambuur als interim-trainer. Het lukte hem nog niet om een wedstrijd te winnen als coach. Zondag is zijn laatste kans. "De kansen zijn er geweest om wedstrijden te winnen, maar die hebben we niet gepakt. Misschien kunnen we dat tot het laatst bewaren en dan staat 'ie alsnog op de teller."