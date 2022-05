Uitgezette asielzoeker veroordeeld voor frustratievernielingen in Burgum

Het gebeurde in de nacht van 13 augustus vorig jaar, op de Burgumerdaam. De verdachte woonde toen in het azc in Burgum en liep 's nachts met nog drie jongens rond. Van drie auto's werden de spiegels vernield.

Verdrietig en dronken

De man verklaarde dat hij er geen herinneringen meer aan had. Hij zei wel dat hij verdrietig was, omdat zijn asielaanvraag was afgewezen. Hij moest dus terug naar Afghanistan. Het groepje jongens had gedronken toen ze op pad waren.

De man is veroordeeld tot een boete van 225 euro en daarnaast moet hij schadevergoeding betalen aan de eigenaren van de auto 's. De man is op dit moment nog in Nederland, maar is overgeplaatst naar het azc in Sneek.