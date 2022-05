Extra uitzending zondag rond heiligverklaring Titus Brandsma

De extra uitzending over Titus Brandsma, die wordt gedaan in samenwerking met KRO-NCRV, komt zondagochtend live vanuit De Tiid in Bolsward. Presentator is Leo Fijen van KRO-NCRV.

In het programma zitten fragmenten over Brandsma en Fryslân, komen reacties vanuit Rome en praten gasten over de betekenis van Brandsma. Daarnaast wordt er live geschakeld naar de eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk in Rome, waar paus Franciscus Brandsma heilig zal verklaren.

Programmamaker Annet Huisman van Omrop Fryslân is het hele weekend in Rome om verslag te doen voor radio en televisie.