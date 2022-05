Een nieuw schoolgebouw in krimpgebied: Oosternijkerk opent de Wrâldwizer

De regio rondom Oosternijkerk kampt al een poos met teruglopende leerlingenaantallen. In 2006 sloot De Tarissing in Nes de deuren, de kinderen van die school kwamen bij CBS Foeke Sjoerds Skoalle in Oosternijkerk terecht.

Daarmee hield het nog niet op, legt directeur Michelle van der Sluis van de Wrâldwizer uit. "De omgeving had te maken met krimp. Daarom hebben wij onderzocht of er samenwerking mogelijk was met twee andere scholen."

Het ging om de scholen van Metslawier en Niawier. Metslawier koos uiteindelijk een andere weg, maar de school van Oosternijkerk fuseerde in 2018 wel met CBS By de Boarne uit Niawier. Beide scholen vielen toen al onder Stichting Arlanta.

Nieuwbouw voor 180 kinderen

Toen vervolgens de kinderen bijeen moesten komen, kwam het vraagstuk van een nieuw schoolgebouw. De onderbouw kreeg een tijdelijke plek in dorpshuis De Terp in Oosternijkerk en de bovenbouw kwam in het oude schoolgebouw in Niawier.

Daarna is de oude school van Oosternijkerk gesloopt en in maart 2021 begon de bouw van het nieuwe kindcentrum. In het nieuwe gebouw komen straks zo'n 180 kinderen, ook van de peuters en kinderopvang. Een grote school dus, voor kinderen uit Oosternijkerk, Niawier, Nes, Wetsens en omgeving.