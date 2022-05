Atelier Natuerlik Fryslân nodigt Friezen uit de natuur op waarde te schatten

De tentoonstelling Atelier Natuerlik Fryslân 2050 moet mensen uitnodigen om de natuur weer op waarde te schatten. De expositie is onderdeel van het culturele feest Arcadia, dat 100 dagen duurt.

Middenin de stad, maar je toch thuis voelen in de verschillende landschappen van Fryslân. In historisch centrum Tresoar ziet de bezoeker hoe je de grutto of de otter een toekomst kunt geven en het geluk kunt vinden in een weiland met kleuren en kruiden.

De bedoeling is dat het atelier net als Arcadia ook 100 dagen open is voor het publiek en dat het de komende jaren door de provincie reist.

Verbondenheid met natuur en landschap

Volgens Marcia de Graaff van het Herstelprogramma Biodiversiteit moeten inwoners van Fryslân er alles aan doen om het landschap te redden. "We moeten beseffen dat we niet alleen zijn, maar verbonden zijn met de natuur. Dat betekent dat planten en dieren medebewoners zijn van het landschap."

Als je die verbinding voelt, ga je er ook anders mee om, is de gedachte. Bovendien, zo heeft onderzoek uitgewezen, voelt de mens zich gelukkiger in een omgeving met een kleurrijke natuur en in het leven dat vogels maken in het weiland.