Vrachtschip ramt bootjes en steigers in Leeuwarder woonwijk

Het schip, dat vrijdagochtend over het Van Harinxmakanaal voer, heeft aan het Brakzand diverse steigers en bootjes geramd. Er is niemand gewond geraakt, meldt de politie.

"De schipper is onwel geworden", vertelt eigenaar Richard Hoekstra. "Zijn vriendin was erbij, ze hebben water over hem heen gegooid. Daarna hebben ze hem onderzocht, later moet hij naar het ziekenhuis."

Hoekstra is blij dat er niemand gewond is geraakt. "Gelukkig is de schade alleen materieel, dat wordt allemaal gedekt."

Alles weggevaagd

Robert Blonk woont in de wijk, het ongeluk gebeurde bij hem achter huis. "Ik werd wakker en hoorde een enorme herrie. Ik zag een enorme rijnaak in m'n tuin varen. Volgens mij heeft-ie op volle vaart alles hier weggevaagd."