Schipper vrachtschip wordt onwel en ramt steigers in Leeuwarder woonwijk

"We weten het dus nog niet zeker, we zijn ook andere zaken nog aan het onderzoeken", zegt Aling. Van belang is wel dat het schip een scherpe bocht moest maken. "Het klopt dat zo'n groot schip een bijzondere verrichting moet maken om daar terecht te komen."

Dat wordt dan ook onderzocht. "Ook al val je bijvoorbeeld in slaap, dan moet je nog wel net op het juiste moment het roer een zwengel geven om het schip er zo in te laten varen. Vraagtekens alom, daarom heeft de politie het in onderzoek."

Politie doet oproep

"We zijn nu bezig met buurt- en technisch onderzoek", zegt Aling. "We doen ook de oproep aan iedereen om filmpjes op te sturen hiervan." Aling bevestigt dat anderen op het schip de schipper weer bijgebracht hebben.

Hoekstra is blij dat er niemand gewond is geraakt. "Gelukkig is de schade alleen materieel, dat wordt allemaal gedekt."

Alles weggevaagd

Robert Blonk woont in de wijk, het ongeluk gebeurde bij hem achter huis. "Ik werd wakker en hoorde een enorme herrie. Ik zag een enorme rijnaak in m'n tuin varen. Volgens mij heeft-ie op volle vaart alles hier weggevaagd."