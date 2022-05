"Onverdraaglijke" grafschennis en diefstal op kerkhof van Swichum

It brûnzen grêfmonumint is in keunstwurk dat makke is troch byldhouwer Hans Jouta. It keunstwurk bestiet út trije sweltsjes. Dy binne ferdwûn, ynklusyf de sokkel mei dêrop de namme fan de ferstoarne.

"Net allinnich it monumint is fuort, mar dêrmei ek de namme fan de stoarne persoan", seit behearder Hannie Schuurman. "It is ferskriklik foar de famylje, ûnferdraachlik."