Weidum heeft een nieuwe, tweedehands brug over De Swette gekregen

Een groot deel komt uit de oude brug, het andere hout komt van het terrein van de aannemer. "De leggers zijn hergebruikt en het kunststof dek is opnieuw te gebruiken als de brug over de levensduur heen is. Dus daar is goed over nagedacht."

Wat meer werk

Dat kostte wel wat meer tijd, geeft Tolboom toe. "Anders kocht je nieuw hout bij een leverancier. Dan hadden we de oude brug gesloopt en weggegooid. Het had dan in vier weken gekund. Maar we moesten nu de brug demonteren, het bruikbare materiaal eruit halen, opnieuw zagen, de leggers opnieuw coaten. Daardoor duurde het wel langer."

De brug werd officieel geopend in het bijzijn van dorpsbewoners en leerlingen van OBS It Pertoer. Wethouder Bert Wassink van Leeuwarden liet de kinderen als eerste over de brug fietsen.