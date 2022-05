De natuur doet het werk bij 'regeneratieve landbouw'

Verder is het bodemleven sterk verbeterd met gezonde schimmels en bacteriën en planten die veel beter wortelen.

De bestrijding van ziekten en onkruid vindt plaats door het door elkaar planten van allerlei gewassen die elkaar versterken - Huiberts kweekt maar liefst 160 soorten op zijn bedrijf - en door insecten die massaal op zijn bedrijf aanwezig zijn. Huiberts heeft bijvoorbeeld geen last van bladluis, daar zorgen de lieveheersbeestjes wel voor.

"Te moeilijk"

Ondanks zijn succes begrijpt Huiberts wel waarom veel boeren de overstap naar deze vorm van landbouw niet durven te maken. "Het is te moeilijk voor de meeste boeren. Als je gangbaar bent, komt de chemieverkoper langs en de kunstmestverkoper en die geven je adviezen. Als je dat niet meer gebruikt, ben je niet interessant en moet je alles zelf doen. Dus ook alles wat fout gaat is je eigen schuld. Dat is lastig en veel boeren vinden dat te onzeker."

Elk bedrijf zijn eigen aanpak

De Friese adviseur van CO2L Farming, Johannes Bakker, denkt dat regeneratieve landbouw een goede toekomst heeft. Helemaal nu de sector zo onder een vergrootglas ligt van de politiek vanwege een te hoge stikstof- en CO2-uitstoot en andere problemen, zoals een teruglopende biodiversiteit in de bodem.

Grootste struikelblok is volgens hem dat elk bedrijf zijn eigen aanpak nodig heeft. En dat is lastig. "Daar proberen wij advies bij te geven en dan is het uiteindelijk niet zo moeilijk", zegt hij.

Bakker denkt dat deze manier van boeren in alle sectoren van de landbouw mogelijk is. "Als het in de bollenkwekerij kan, de meest giftige sector van allemaal, dan kan het overal."