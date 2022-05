NHL Stenden wint 800.000 euro met wedstrijd van ministerie

Met het Inclusive Community Lab doet NHL Stenden onderzoek naar armoede en werkt de hogeschool aan oplossingen om armoede te bestrijden. Daarin werkt NHL Stenden samen met mensen die ervaring hebben met armoede of die er mee te maken hebben op hun werk.

In het 'lab' werken studenten van verschillende opleidingen samen. Dat doen ze niet op de hogeschool zelf, maar in de Leeuwarder wijk Huizum-West. "Dat hebben we expres gedaan omdat we dan het gevoel hebben dat we echt bij de mensen zelf zitten. Dat is ook belangrijk voor het onderzoek", zegt coördinator Gerben Dijkstra.

Volgens minister Robbert Dijkgraaf, die in de jury zat, maakt de school daarmee een grote maatschappelijk impact.

Investeren

De hogeschool maakte zelfs kans op 1,2 miljoen euro, maar die prijs ging naar Hogeschool Fontys in Eindhoven.

De studenten van de NHL moesten aan de jury presenteren wat het lab precies inhoudt en moest het ze ook laten beleven. Dat is ze goed gelukt en daar is één van de studenten, Jelger van der Meulen, erg blij mee: "De tweede plaats is natuurlijk hartstikke mooi. Je kunt mooi investeren met het geld dat we krijgen. Dus het kan eigenlijk alleen nog maar verbeteren."

Met het geld hopen ze op de NHL het lab nu uit te kunnen breiden. "We hebben nu genoeg om meerdere partijen erbij te betrekken en bredere vraagstukken te pakken. En misschien wil je er nog wel meer opleidingen bij betrekken. Alles kan nu eigenlijk", zegt Van der Meulen.