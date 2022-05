Winkels in Surhuisterveen voortaan weer gesloten op zondagochtend: "Onbegrijpelijk"

De winkels in Surhuisterveen mogen op zondag officieel tussen 09.00 en 18.00 uur geopend zijn. De meeste grote supermarkten zijn tussen 10.00 en 18.00 uur open. De ondernemers in Surhuisterveen kregen vorige maand een brief van de gemeente, waarin meegedeeld werd dat de winkelopenstelling op zondag teruggedraaid wordt naar 13.00 tot 18.00 uur.

Dat is geen goed idee, vindt voorzitter Abbe Borger van Handel & Industrie Surhuisterveen. "Door corona is het aankoopgedrag van de mensen veranderd. De omzetontwikkeling op zondag is zeer positief en daarnaast versterkt een vroegere openstelling de horeca. Ook voor onze concurrentiepositie ten opzichte van Drachten en Burgum is het goed als we deze tijden behouden."