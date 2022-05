Wethouder De Haan wil woningen in voormalig belastingkantoor Leeuwarden

De Haan denkt dan bijvoorbeeld aan het voormalige belastingkantoor aan de Tesselschadestraat in Leeuwarden. "Het staat leeg en het staat op een mooie plaats in het centrum van Leeuwarden, dus ik vind het een heel goed idee om het pand te transformeren tot woningen."

Geen noodopvang

Het gebouw verkeert na een brand in 2018 niet in goede staat. Het zou dus eerst opgeknapt moeten worden voordat er mensen kunnen wonen. Het gebouw kan dan ook niet dienen als woonruimte voor de vluchtelingen die nu nog in het WTC zitten. "Dit gebouw is niet geschikt voor noodopvang. Dat zijn andere zaken, maar in de woningmarkt heeft wel alles met elkaar te maken."

"Als we te weinig woningen hebben, dan kunnen de statushouders niet doorstromen. Dan raken de azc's vol en dan heb je noodopvang nodig", legt De Haan uit. "Volgens mij moeten we op alle vlakken schakelen: noodopvang, maar ook woningen. Dit gebouw zou daar geschikt voor gemaakt kunnen worden."