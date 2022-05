Auto rijdt door twee voortuinen en eindigt tegen boom bij Scherpenzeel

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is op dit moment nog niet bekend.

De auto kwam vanuit Scherpenzeel en reed richting Munnikeburen toen het mis ging. In de auto zaten twee personen. Beide moesten door ambulancepersoneel nagekeken worden. Ze zijn daarna beide, voor de zekerheid, naar het ziekenhuis gebracht met onbekend letsel.

De auto is voordat hij tot stilstand kwam eerst al door de tuin van de buren gereden. Daardoor is er flinke schade in beide tuinen.

Vanwege de aanrijding is de Grindweg voor een deel afgesloten geweest door de politie. De brandweer van Scherpenzeel is ter plaatse gekomen om het voertuig veilig te stellen en de inzittenden daar waar nodig uit de auto te helpen. Inmiddels is een berger ter plaatse gekomen om de auto te bergen.