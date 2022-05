OM: inzet criminele burgerinfiltrant in Vidar-zaak voldeed aan alle eisen

Ook de advocaat van Justin S. keurt de houding van het OM sterk af. Tony Boersma stelt dat het altijd de infiltrant was die contact zocht met zijn cliënt, en niet andersom. Justin zelf probeerde niet betrokken te raken, maar dat kon hij niet volhouden. Hij voelde zich bedreigd door de infiltrant.

In zijn laatste uitspraak stelde Justin S. ook dat hij niet voor het hekje in de rechtbank had gestaan als hij de infiltrant niet was tegengekomen. "Ik ben gewoon een burger die er ingeluisd is door het OM."

Grootspraak

Datzelfde gevoel heeft ook de cliënt van advocaat Richard van der Weide. Hem staat zeven jaar celstraf te wachten als hij veroordeeld wordt. Volgens Van der Weide wordt zijn cliënt nu gepakt op grootspraak. Hij heeft tegenover de infiltrant van alles gezegd, maar daar is niets van terechtgekomen.

Wat de advocaat nog het meeste steekt is dat de beweringen ook niet verder onderzocht zijn. "Dan was het OM er wel achter gekomen dat het allemaal grootspraak was. Hij kwam niet verder dan gerommel in de marge en voorbereiding."

Van der Weide verzocht al een afschaffing van het voorarrest. Dat zou beter zijn voor zijn cliënt, gezien zijn drugsverslaving. De rechtbank stemde daarmee in op voorwaarde dat er ruimte moest zijn in een kliniek.

Vrij onder voorwaarde

Ook het voorarrest van een 30-jarige verdachte uit Grou wordt afgeschaft. Er golden al voorwaarden. Zo mocht hij niet in aanraking komen met drugs en staat hij onder toezicht van de reclassering.

Er was ook goed nieuws voor een 42-jarige inwoner van Noardburgum. Hij mocht in verband met de zaak niet naar het buitenland vertrekken. Dat verbod wordt nu door de rechter ook een streep door gezet. Voor hem goed nieuws, want zo krijgt hij de kans zijn bedrijf te redden.

Op 19 mei wordt de zitting gesloten, in de tweede helft van juli volgt de uitspraak.