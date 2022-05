Procesregisseur bouwbedrijf: "Groenere wijken zorgen voor gelukkigere mensen"

Naar aanleiding van het project Bosk is er in Leeuwarden discussie ontstaan over waar de bomen een tijdelijke plek krijgen. Ze blijven vooral in het centrum en komen niet in de buitenwijken.

En dat was wel het originele plan van bedenker Joop Mulder. Zijn idee was om met Bosk de wijken in de Friese hoofdstad te verbinden en te verbeteren. Dat was volgens hem bij LF2018 te weinig gebeurd.

Beter nadenken over inrichting woonwijken

Dat er nu discussie is, is goed, denkt Boersma. Hij vindt dat er beter moet worden nagedacht over de inrichting van de wijken. Dat is waar hij zich bij zijn werkgever, bouwbedrijf Lont in St.-Annaparochie, mee bezighoudt.

"Wij kijken in alle projecten heel goed naar de leefomgeving. Hoe richt je dat groen in en hoe kunnen bewoners elkaar daar ontmoeten? We gebruiken de zogeheten kluerfilosofie, een bouwstrategie die zich richt op wat er gebeurt rondom een woning en hoe mensen daar langer, gezonder en gelukkiger kunnen wonen."