Pander legt aanbieding sc Heerenveen om 'verschil van inzicht' naast zich neer

Pander is trainer bij de selectie onder de 21 en maakt analyses van de tegenstander van Heerenveen. De laatste negen jaar was hij vooral betrokken als jeugdtrainer bij Heerenveen. Daarvoor speelde de Harrekiet van zijn tiende tot zijn 23e voor Heerenveen.

Pander had voor 1 april al te horen gekregen dat zijn contract formeel niet werd verlengd. Daarna heeft de club hem dus toch weer een aanbieding gedaan.

"Ronnie heeft ons laten weten hier niet op in te willen gaan wegens een verschil van inzicht. De afgelopen jaren heeft hij zich altijd met veel passie en plezier ingezet bij de club. Daar zijn we hem uiteraard zeer erkentelijk voor. We wensen Ronnie dan ook alle succes bij de volgende stap in zijn loopbaan", zegt technisch manager Ferry de Haan.

Andere assistenten

Met de komst van Kees van Wonderen als hoofdcoach wijzigt de technische staf. Van Wonderen is nu coach van Go Ahead Eagles en neemt waarschijnlijk zijn assistent Paul Simonis mee. Die heeft nog geen contract getekend, maar de verwachting is dat dat wel zal gebeuren.

Interim-hoofdcoach Ole Tobiasen heeft nog een contract voor een jaar. Hij nam het in januari over van Johnny Jansen, die toen ontslagen werd. Hij gaat er zelf vanuit dat hij volgend seizoen terugkomt als assistent van Van Wonderen, maar Tobiasen heeft hier nog geen gesprek over gehad. Datzelfde geldt voor de andere assistent-trainer Peter Reekers.

Talan heeft nog niets gehoord

Jeffrey Talan heeft voor 1 april ook te horen gekregen dat zijn contract niet verlengd wordt. Daarna heeft hij nog niets van de club gehoord. Talan hoopt zo snel mogelijk na dit seizoen te horen waar hij aan toe is. De club heeft nog geen gesprek met hem gehad. Talan is nu 27 jaar werkzaam bij Heerenveen.