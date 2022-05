Muzikant Ronnie Pietersma kan er weer tegenaan na mentale worstelingen

The Three Farmer Boys moesten noodgedwongen stoppen omdat er een probleem met de inkomstenbelasting was ontstaan "De gitarist is toen snel weggegaan, maar met de bassist speel ik nog weleens."

De gevangenis

Door het probleem met de inkomstenbelasting moest Pietersma 4 maanden de cel in de Marwei in. "De weg daarheen was zwaar omdat ik niet wist waar ik aan toe was."

Eenmaal daar was hij snel gewend en viel het hem erg mee. Hij paste zich aan en leerde de mensen in de gevangenis goed kennen. "Van de verhalen van de mensen daar kreeg ik tranen in mijn ogen. Ik kon het met iedereen vinden. Door de achtergrond van mensen te leren kennen, begrijp ik nu wel waarom sommige mensen de zaken zien zoals ze het zien."