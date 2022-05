Duizenden Friese leerlingen beginnen aan examens: "Laatste vragen waren makkelijk"

Op alle middelbare scholen doen de leerlingen examen. Op de eerste dag is dat voor de vakken Nederlands, biologie, aardrijkskunde en muziek. Ook Duits voor de havo staat op het programma. Zoals op de HAVOtop in Burgum van de scholengemeenschappen Liudger en Singelland.

"Ik heb er een beter gevoel over dan ik van tevoren had gedacht", zegt Herko Mook. "Ik had wel moeite met het invullen van weggelaten woorden. Dat had ik wel verwacht. Voor de rest was het aardig te doen."

Examentraining

"Ik vond het hele examen wel moeilijk, maar de laatste paar vragen waren heel makkelijk", zegt Sigrid Swart. "Het waren gewoon vragen die in de tekst stonden. En dat moet je dan gewoon antwoorden."

Honderden leerlingen hebben dit jaar gebruikgemaakt van examentraining. En dat heeft ze geholpen. "Het is ook wel handig, want het geeft je meer zelfvertrouwen", meent Sigrid.

Herexamens

Tot 30 mei is de eerste reeks examens. De tweede begint op 13 juni. En daarna is er in juli nog een periode voor herexamens.