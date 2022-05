Centrum Seksueel Geweld Fryslân heeft zorgen over laag aantal mannen dat hulp zoekt

In 2021 hielp het centrum 163 slachtoffers van seksueel geweld. Daarvan zaten er 67 in de zogenaamde acute fase. Dat betekent dat ze zich binnen zeven dagen na het incident hebben gemeld.

Veel minderjarigen

In 2020 zochten er nog 150 mensen hulp bij het CSG. Het centrum meldt dat 43 procent van de slachtoffers van de acute fase in 2021 minderjarig was. 40 procent had al eens eerder seksueel geweld meegemaakt. In twee derde van de gevallen was de dader een bekende.

Volgens het CSG valt het op dat mannen zich veel minder melden bij het centrum. Coördinator Gerda de Groot heeft wel een idee waardoor dat komt. "Mannen die seksueel geweld meemaken, ervaren daardoor meer schaamte en schuldgevoelens dan vrouwelijke slachtoffers. Dat maakt het moeilijk voor hen om hulp te zoeken."