Leeuwarden wil straatintimidatie beter in beeld krijgen: "Onveilig gevoel is geen pretje"

De gemeenteraad van Leeuwarden praatte woensdagavond over het probleem. Steeds meer jongeren hebben er last van. Dat bleek wel bij de bijeenkomst van de Leeuwarder gemeenteraad. Vele jongeren waren daar om de raadsleden bij te praten over wat zij zelf hebben meegemaakt. Ook werden de conclusies van eigen onderzoek van de jongeren besproken.

"Ik kan niet alleen over straat"

Zo maakte Nente Francke haar profielwerkstuk over intimidatie van vrouwen tussen de 15 en 35. Verder hebben Naomi Kroese en Perrin Bottema met behulp van de organisatie Tienskip een enquête uitgezet. In beide gevallen was de conclusie duidelijk: straatintimidatie is een groot probleem.

De oplossing hebben ze niet direct, maar wat wel kan helpen, is een meldpunt. Dat zegt Kroese: "Er is nu geen zicht op hoe vaak het voorkomt en waar. Met een meldpunt krijg je dat wel en dan kun je gericht acties ondernemen."

Kroese is zelf regelmatig slachtoffer van intimidatie. Het beïnvloedt haar leven zeer: "Ik kan niet alleen over straat. Ik ben altijd afhankelijk van andere mensen. Het beperkt mij wel. Dat onveilige gevoel is ook geen pretje."

Een app naar Rotterdams voorbeeld

De VVD, ChristenUnie en het CDA hebben het onderwerp nu op de agenda van de raad gezet. Zij willen zo snel mogelijk actie. Carlijn Niesink (CU): "In Rotterdam is al een app. Daarin kun je direct aangeven wat er gebeurde: riep iemand je na of gebeurde er wat anders? Als dat in andere steden kan, kan dat wat ons betreft hier ook. Dat is echt wel een van de grote oplossingen waar we naar willen gaan kijken."