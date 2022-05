Gedeputeerde Fokkinga bij hoorzitting stikstof: niet van plan boeren uit te kopen

Dat was woensdag de boodschap van de samenwerkende boerenorganisaties op een hoorzitting in het provinciehuis over het uitvoeringsprogramma stikstof.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga zei op die bijeenkomst dat hij helemaal niet van plan is om boeren uit te kopen, ook al stond die optie wel in een bijlage bij zijn eigen uitvoeringsnotitie stikstof. Miscommunicatie en onrust was het gevolg, met name in de gemeente Ooststellingwerf.

"Je krijgt wel eens het gevoel dat boeren plaats moeten maken voor andere functies", zei Jan-Teade Kooistra van LTO Noord. Hij vroeg Provinciale Staten om "perspectief in plaats van onzekerheid" en om ruimte voor een Friese aanpak van het stikstofprobleem. "Dat kan prima, want zo heel groot is het probleem hier niet."

CDA: communicatie moest veel beter

Statenlid Anne Schelhaas van het CDA concludeerde dat de communicatie tussen de boeren en de provincie "veel beter" had gemoeten. Om een einde te maken aan alle onduidelijkheid vroeg PvdA-fractievoorzitter Hetty Jansen aan Fokkinga om snel een "memorie van toelichting" te schrijven op zijn eigen uitvoeringsnotitie stikstof.

"Ik ben heel benieuwd wat daarin komt te staan", zei Schelhaas na de bijeenkomst. "Het zal van de inhoud van die notitie afhangen of het CDA de stikstofaanpak van het college wel of niet kan steunen."

Regenwater meer welkom

De Staten praten volgende week opnieuw in commissieverband over de uitvoeringsnotitie stikstof. De aanwezige boeren waren na de vergadering enthousiaster over de regen die na weken van droogte viel dan over de woorden in de commissiezaal, want lang niet alle vragen die ze hadden werden beantwoord.