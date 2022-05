Unesco-status Koloniën van Weldadigheid onder druk bij nieuwe gaswinning

"Een aanzienlijk gedeelte van de laan komt niet meer vrij in het landschap te liggen. Daarmee verdwijnt ook het uitzicht vanuit de laan op het landschap", staat in het rapport. Bovendien zou er een boorinstallatie in het landschap komen.

Na het onderzoek blijven er drie locaties over in het gebied die schade toebrengen aan het werelderfgoed. Die opties hebben echter andere kanttekeningen: ze liggen te dicht bij stikstofgevoelig terrein, er leven beschermde dieren- of plantensoorten of ze zijn aangewezen als cultuurhistorisch en archeologisch belangrijk.

Reactie Vermilion

Hidde Baars van Vermillion Energy is niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek. "Als je gaat zoeken naar mogelijke mijnbouwlocaties, dan stuit je altijd op restricties. Vanwege bepaalde beperkingen die gelden blijft er heel weinig over."

"Natuurlijk heeft zo'n locatie impact. Er spelen verschillende belangen. Het belang van Unesco is duidelijk. Wij zeggen: dat valt allemaal wel mee; in de realiteit zal er niet zoveel veranderen. Gaswinning kon voor de Unesco-status in dit gebied óók."

Baars zegt dat Vermilion met alle partijen door een deur wil. "We doen het zorgvuldig en praten met iedereen. We gaan er keurig uit komen. Vroeger kregen we vaak de vraag: waarom winnen we nog gas? In deze tijd rondom de perikelen in Rusland hoeven we dat belang niet uit te leggen."

Ministerie aan zet

Nu moet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat besluiten of het wel of geen toestemming geeft voor de gaswinning. Verschillende gemeenten hebben al brieven gestuurd om de procedure stop te zetten. Na de zomer komt het besluit van minister Vijlbrief.