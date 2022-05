Froukje beleeft bijzondere weken met S10 in Turijn: "Een rollercoaster"

Het was woensdag nog even heel spannend. S10 zou volgens de kenners wel doorgaan naar de finale, maar haar naam werd pas als allerlaatste van alle finalisten genoemd.

"We wisten dat we er goed voor stonden", zegt Bouma. "Maar toen er nog maar één naam zou komen, wisten we dat het ook zomaar voorbij kon zijn. Uiteindelijk sprongen we een gat in de lucht."

Heftig

Ze is nog helemaal euforisch. Dat is wel te verklaren door de wereld waar ze nu in zitten. "Het is ongelooflijk, een rollercoaster om hier te zijn en alles mee te maken. Het is zo heftig."

Bouma is op 29 april met S10 naar Italië gereisd. "We zijn hier nu dus ruim anderhalve week met een groep van tien à vijftien mensen."

En ze hebben het ontzettend druk. "Vorige week hebben we twee keer gerepeteerd. De eerste keer mochten we een halfuur, de tweede keer twintig minuten. En de klok begint gewoon te lopen als je begint."

Acht keer optreden

Op de televisie is S10 twee keer te zien, maar in Turijn staat ze veel vaker op het podium voor officiële optredens. "Maandag hebben we twee keer de show gedaan, dinsdag ook weer twee keer. Woensdag was een persdag, donderdag even een vrije dag."

En dan begint het toeleven naar de finale. "Vrijdag doen we al twee keer de finaleshow, zaterdag ook nog twee keer. Die laatst is wat er op tv te zien is."