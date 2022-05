Heerenveen wilde verschil beperkt houden: "Maar we waren niet scherp"

"Vooral de manier waarop we verliezen baal ik van", doelt hij ook op de slotfase. "Bij de 4-0 was ik zelf ook niet scherp genoeg. Ik ging op de buitenspelval spelen, dat mag niet. Maar het gebeurt daarvoor ook al, dat we niet scherp zijn op tweede ballen en middenvelders die ballen verliezen."

En dus moet Heerenveen nu in de achtervolging vanwege het slechte doelsaldo. "Je probeert de schade wel te beperken, maar het zat niet mee. Als je dan ook nog eens niet scherp genoeg bent, dan weet je dat je zwaar op je kloten kunt krijgen."

De knop omzetten naar de wedstrijd van zondag tegen Go Ahead Eagles wordt even moeilijk, denkt Van Beek, maar het moet wel. En dan is er volgens hem ook nog van alles mogelijk. "Het hele jaar is al een rollercoaster. We moeten hopen dat het doelsaldo positief voor ons uitpakt. Eerst zorgen dat we zelf winnen, dan zien we het wel."