Vluchtelingen Ter Apel opgevangen in Heerenveen

De afgelopen dagen kwam Ter Apel veel in het nieuws. Er is veel mis met de opvang van de vluchtelingen daar. Zo moesten er verschillende mensen buiten op de grond slapen omdat er geen plek meer is. Het Rode Kruis zette daarom tenten voor de opvanglocatie. Er zou te weinig ruimte zijn voor zo'n 200 vluchtelingen.

In Heerenveen is ruimte voor de opvang van 100 vluchtelingen. De opvang gaat in overleg met Veiligheidsregio Fryslân en de gemeente Heerenveen. "We kunnen vluchtelingen toch niet op straat laten staan? Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd."

Om wat voor mensen het precies gaat, is niet bekend. Wanneer alle vluchtelingen komen, is ook nog niet duidelijk, maar de eersten worden vannacht al verwacht. Ze kunnen in de Hoekstrahal terecht voor zeven dagen, met een optie op verlenging van twee keer 24 uur.