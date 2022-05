Cambuur houdt punt over aan thuiswedstrijd tegen Willem II

Na 8 minuten werd Cambuur voor het eerst gevaarlijk: een schot van Breij werd gekeerd door Willem II-keeper Timon Wellenreuther. In de rebound kreeg Robin Maulun de bal er niet in.

Sylla met een geweldig doelpunt

Tien minuten later had het 1-0 moeten zijn. Verdediger Wessel Dammers van Willem II maakte een fout. Roberts Uldrikis gaf de bal voor op Issa Kallon, maar hij schoot wild over.

Vlak voor rust kwam Cambuur eindelijk op voorsprong. Een afvallende bal kwam voor de voeten voor Sekou Sylla. Vanaf een meter of dertig schoot de verdediger de bal keihard in de kruising.