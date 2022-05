Aris Leeuwarden verliest thuisduel tegen Belgisch Okapi Aalst

Aris had het meteen moeilijk tegen Okapi Aalst en stond op 12-24 achterstand na het eerste kwart. Daarna knokten de Leeuwarders zich terug en met één puntje verschil (32-33) gingen de beide ploegen de rust in.

In het derde kwart moest Aris opnieuw afzien, toen Okapi uitliep naar 50-54. Die voorsprong voor de Belgen werd in het laatste kwart alleen maar groter en dus verloor Aris.

Zondag is in België de return in deze tweede ronde van de play-offs om de BNXT League.