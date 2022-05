Heerenveen figurant bij kampioensfeest Ajax

In de beginfase gebeurde er niet veel in Amsterdam. Pas na 19 minuten kreeg Ajax voor het eerst een kans, maar die was dan ook meteen raak. Nicolás Tagliafico werd vrijgespeeld aan de linkerkant van het veld en schoot de bal in de goal: 1-0. Eerder in de aanval leek de bal volledig over de achterlijn, maar de arbitrage heeft dat niet gezien en de VAR kon ook geen uitsluitsel geven.

Berghuis met de 2-0

Na de goal was het eenrichtingsverkeer. Ajax kreeg meer kansen en was vrijwel constant in balbezit. Noussair Mazraoui was het dichtst bij de 2-0, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Erwin Mulder.

In de 34ste minuut viel de 2-0 toch. Ajax combineerde zich prachtig door de Heerenveenverdediging. De bal kwam uiteindelijk voor de voeten van Steven Berghuis, die de bal er alleen nog maar in hoefde te tikken.