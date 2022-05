Boeren zetten alles op alles om de droogte beheersbaar te houden

Beregenen is niet voor iedere boer een optie, mede door regelgeving, maar ook de enorme kosten die het met zich meebrengt. "Een liter diesel kost op dit moment zo'n 2 euro. Als je iedere dag voor honderden liters moet tanken, dan wordt dat al gauw een enorm kostenplaatje", zegt Kramer.

Van der Veen legt uit dat het grondsoort-afhankelijk is hoe snel iets (te) droog wordt. Lichte grond droogt sneller op dan zware grond. "Als je bijvoorbeeld naar mijn mais kijkt, dat zaad is wel wat in vocht ingebed, dus dat komt wel goed. Maar op het bietenland beginnen de bieten al te kiemen of hebben al kiem. Als dan de ondergrond opdroogt, kiemt het zaad niet. Of het gaat dood, omdat er dan te weinig vocht is. Het is vooral: wat nu is ingezaaid, dat heeft echt vocht nodig."