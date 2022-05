Theaters presenteren gezamenlijk festival: "Vieren dat we corona achter ons laten"

Het gaat om De Harmonie in Leeuwarden, De Lawei in Drachten, Posthuis Theater in Heerenveen, De Koornbeurs in Franeker en Theater Sneek. De samenwerking is ook te zien in de theaters zelf, want in september komen ze met het gezamenlijke Festival Overmorgen.

Dat bestaat uit vijf voorstellingen die in vijf weekenden langs de theaters gaan. "Om te vieren dat we corona achter ons laten en om de makers en artiesten op deze manier weer van werk te voorzien en ze door deze lastige tijd te helpen", zegt directeur Wiebren Buma van Theater Sneek.