Friese boeren kregen afgelopen jaar 11 miljoen euro aan vergoeding voor faunaschade

Het grootste deel van de schade wordt veroorzaakt door ganzen, vooral door brandganzen. In totaal hebben alle provincies 5 miljoen euro meer gekregen dan in 2020. Deze stijging komt vooral doordat de prijs van gras het afgelopen jaar omhoog is gegaan.

Naast Fryslân zijn Gelderland en Noord-Holland de provincies waar de meeste faunaschade werd gemeld.

BIJ12

In totaal is in Nederland 37 miljoen schadevergoeding uitgekeerd aan boeren. De informatie komt van BIJ12, het bureau dat de schadevergoedingen voor de provincies regelt.