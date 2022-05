Evenementen komen onder druk te staan; er zijn te weinig beveiligers

Er zijn ook meer aanvragen dan voor de coronaperiode. Hoe dat kan, weet de beveiliger niet, maar wel dat de vraag en aanbod niet meer op elkaar aansluiten.

Hogere eisen

De overheid zou een rol kunnen spelen in een oplossing voor deze tekorten. De eisen voor evenementen zijn veel hoger dan vroeger. Minder beveiliging is volgens Nieuwenhuis niet realistisch. "De tijden zijn anders dan 15 jaar geleden. Er is veel geweld bij bijvoorbeeld tentfeesten."

Wel zouden gemeenten soepeler kunnen omgaan met wie beveiligingsbedrijven mag inhuren. Beveiligers moeten aan veel eisen voldoen, maar dat zou wel wat soepeler kunnen, vindt Nieuwenhuis. Dan kun je meer mensen inzetten op vrijwillige basis of als betaalde kracht zegt hij.