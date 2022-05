Harjan Visscher naar LDODK: "Belangrijk voor de toekomst van topkorfbal"

Visscher speelde al regelmatig in sportcentrum Kortezwaag, maar nog niet eerder in de groene en gele kleuren van LDODK. "Het is hier altijd volle bak, het leeft hier enorm. Dat lijkt mij geweldig."

In 2019 maakte hij de stap naar Fortuna, maar nu komt Visscher deze kant weer op. "Mijn vriendin en ik gaan weer in Nijeveen wonen. En dan heb je de keuze tussen of in het noorden korfballen, of wekelijks een aantal keren ver reizen", zegt Visscher. "Ik ben uitgekomen op de eerste optie, weer korfballen in het noorden. Voor mij hoorde daar de keuze voor de ambities van LDODK bij."

Play-offs

Visscher kwam uit een echt korfbalnest. Hij begon bij Wit Blauw in Kampen. Daarna maakte hij de overstap naar DOS'46 in Nijeveen, waar hij in 2019 de finale tegen LDODK de veldtitel haalde. In het voorjaar van 2019 ging hij naar Delft. Met Fortuna haalde hij de nationale titel in de zaal.

In Gorredijk wil hij dat nog een keer doen. "We hebben volgend jaar een mooie groep. De play-offs moeten altijd de ambitie zijn, daarna zien we wel verder."

"Belangrijke ontwikkeling"

Bij LDODK zijn ze blij met de komst van Harjan Visscher. "Het is altijd bijzonder wanneer een topspeler voor onze club kiest. Het is ook belangrijk voor de toekomst van topkorfbal in het noorden. Met Harjan beschikken we volgend seizoen over een van de beste korfballers van het land en dat in combinatie met Ran Faber als een van de grootste talenten van het land. Een belangrijke ontwikkeling voor onze vereniging."