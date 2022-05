Siek Postma is predikant in Duitsland: "Het was boer worden of dominee"

Vandaag de dag is hij predikant voor een gemeente die lijkt op de PKN in Nederland. "Het is een heel klein dorpje, 370 mensen wonen hier. Ik ben er parttime predikant en ben ook nog voor 50 procent verantwoordelijk voor het pastorale werk met blinde mensen in heel Oost-Frysland."0

Terug naar Workum

In 2009 verhuisden zijn ouders terug naar een boerderij bij Workum. Postma heeft veel kinderen en kleinkinderen in Oost-Friesland, dus hij zal niet snel terugqaan. "Wat ik wel doe, is één of twee keer per jaar in een Friese gemeente voorgaan", zegt Postma. "Toch heb ik de laatste jaren de indruk dat ik hier nog wel iets af te maken heb."