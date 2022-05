Kinderen moeten voorrang krijgen bij overplaatsing uit grote opvanglocaties

In de motie staat dat grootschalige opvang voor vluchtelingen, zoals in het WTC in Leeuwarden, niet een geschikte plek is voor kinderen. De motie was ingediend door Marieke Koekkoek van Volt.

Arja Oomkens, specialist kinderrechten bij UNICEF, heeft met de kinderen in Leeuwarden gesproken. "Ze vertelden ons over gevoelens van stress, angst en onzekerheid. Maar ook over pesten en niemand hebben om mee te praten."