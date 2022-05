Adri de Boer vertegenwoordigt Fryslân bij Liet Internationaal

Adri de Boer won het Friese Liet 2021 met het liedje 'Bliuw mar by my'. Hij nam het op tegen zes andere acts, die streden om het beste originele lied in het Fries of in één van de streektalen in Fryslân.

Bij de eerste Liet in 1991 werd De Boer tweede, dit jaar mag hij Fryslân vertegenwoordigen in Denemarken. Daar komen o.a. acts uit Spanje, Italië, Duitsland, Denemarken, Finland en Israël.