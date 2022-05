Europees Parlement stemt over verbod op nieuwe auto's met benzine- of dieselmotor

De commissie milieu en gezondheid van het Europees Parlement stemt in Brussel over het voorstel van VVD'er Huitema om de CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en kleinere bedrijfsauto's flink aan te scherpen, zodat ze passen in de Europese ambities om de CO2-uitstoot met maar liefst 55% te beperken.

Het voorstel van Huitema komt erop neer dat met ingang van 2035 in de Europese Unie geen nieuwe auto's meer verkocht mogen worden met een vervuilende benzine- of dieselmotor.

Deel van industrie heeft er moeite mee

"De industrie zal dus moeten investeren in de productie van elektrische auto's of auto's op waterstof. Een deel van de industrie heeft daar moeite mee. Het is maar net wie je spreekt; VW en Mercedes zetten al volop in op elektrische auto's, maar BMW is zo ver nog niet", vertelt Huitema.