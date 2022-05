Kinderkookschool van start in Abe Lenstra stadion

Er zijn steeds meer kinderen met overgewicht in de gemeente, die bekend staat om sport en sportgemeente van het jaar is geweest, stelde Van As vast. "Ik had het idee dat er voor gezonde voeding minder aandacht was. Sport, gezonde voeding en leefstijl is volgens mij de ideale combinatie. Daarom is het ook super dat we in het Abe Lenstra stadion zitten."

Veel animo

In 2020 deden ze proeflessen in een wijkcentrum. De animo was toen groot. Na subsidies en sponsoring zijn ze aan de kookstudio in de skybox van het stadion gekomen.

Het lespakket is niet gratis, maar via Stichting Leergeld kunnen ouders die het niet kunnen betalen zich melden. De lessen zitten tot de zomervakantie al vol.