Dit zestal speelt vanavond waarschijnlijk hun laatste thuiswedstrijd voor SC Cambuur

Erik Schouten

Minstens zo belangrijk als Sonny Stevens is aanvoerder Erik Schouten. Hij hij heeft een aflopend contract dat (nog) niet verlengd is. Al drie seizoenen is Schouten de aanvoerder van SC Cambuur. Wordt dit zijn laatste thuiswedstrijd in het geel-blauw? "Dat is een heel moeilijke vraag. Daar heb ik nog geen antwoord op. Dat is nog heel onduidelijk", zegt Schouten.

De zakenwaarnemer van Schouten en technisch manager Foeke Booy hebben eerder wel met elkaar om tafel gezeten. Maar beiden hebben een andere lezing. Volgens Booy heeft Cambuur een laatste aanbieding gedaan aan het kamp Schouten, waar ze ja of nee op kunnen zeggen. Daarop kwamen, volgens Booy, echter toch weer aanvullingen waarna Cambuur de aanbieding ingetrokken heeft.

Bij Schouten leeft niet het idee dat de aanbieding ingetrokken is. De 30-jarige verdediger ziet wel wanneer er duidelijkheid komt. "Je weet in de voetbalwereld: dat kan een week, maar ook een maand duren. We gaan het zien."