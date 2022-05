Anthony Musaba na eerste assist van het seizoen: "De ban is gebroken"

Musaba wordt nu voor een jaar gehuurd van AS Monaco. Uiteindelijk wil hij daar ook slagen. "Ik moet me sowieso melden bij Monaco in de voorbereiding. Van daaruit gaan ze kijken wat ze met me gaan doen."

Sydney van Hooijdonk wordt gehuurd van Bologna. Technisch manager Ferry de Haan heeft al laten weten dat Heerenveen gaat kijken of ze nog een seizoen met hem verder kunnen. De kans dat dat met Musaba ook gebeurt, is niet zo groot. Hij heeft zelf in ieder geval niks gehoord van Heerenveen. Althans: "Niet dat ik weet, nee. Wat ik zelf hoop is spelen bij Monaco. Dat is wat ik het liefst wil."

Bovendien speelt het ook een rol wat de nieuwe coach, Kees van Wonderen, wil. "Als ze met drie voorop gaan spelen, zou ik dat wel bekijken. Als Van Wonderen met twee voorop wil spelen, wordt voor mij lastig. Met drie voorop, zie ik dat wel zitten. Daar ligt mijn kracht."